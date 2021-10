Republica Moldova trece peste Rusia și cumpără gaze din Olanda și Polonia Pentru ca nu și-a platit datoriile la Gazprom, care amenința ca le intrerupe conducta, Republica Moldova a incheiat marti cu compania olandeza Vitol un contract pentru achizitia de gaze naturale, al doilea de acest fel dupa cel semnat luni cu Polonia. Semnarea acestor contracte survine inaintea reluarii negocierilor cu compania rusa Gazprom, care ameninta cu sistarea furnizarii gazelor daca guvernul de la Chisinau nu-si plateste datoriile si nu semneaza un nou contract, ai carui termeni financiari nu sunt agreati de partea moldoveana. La fel ca in cazul contractului semnat cu compania poloneza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

