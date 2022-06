Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țara candidat la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului European, Charles Michel, pe Twitter. „Consiliul European tocmai a decis statutul de candidat UE pentru Ucraina și Moldova. Un moment istoric. Astazi, se marcheaza…

- Republica Moldova si Ucraina au primit statutul de tari candidate la Uniunea Europeana, au decis joi sefii de stat si de guverne din UE in cadrul Consiliului European de joi de la Bruxelles. Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis, pe Twitter, si de presedintele Consiliului European, Charles Michel.…

- Ucraina și Moldova au primit statutul de țari candidate la aderarea la UE. Consiliul European a luat decizia. Declarații Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și Republica Moldova. Anunțul a fost facut pe Twitter de Charles Michel, președintele…

- Republica Moldova si Ucraina au primit statutul de tari candidate la Uniunea Europeana, au decis joi sefii de stat si de guverne din UE in cadrul Consiliului European de joi de la Bruxelles. Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis, pe Twitter, si de presedintele Consiliului European, Charles Michel.…

- Zi istorica! Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țara candidat la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului European, Charles Michel, pe Twitter. „Consiliul European tocmai a decis statutul de candidat UE pentru Ucraina și Moldova. Un moment istoric. Astazi,…

- Procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana va dura “fara indoiala 15 sau 20 de ani”, a afirmat, duminica, ministrul delegat francez pentru Afaceri Europene, Clement Beaune, potrivit Le Figaro. “Trebuie sa fim sinceri. Mintim daca spunem ca Ucraina va intra in UE in sase luni, un an sau doi…

- Kievul a completat un chestionar ce va constitui un punct de plecare pentru ca Uniunea Europeana sa decida cu privire la aderarea Ucrainei, a declarat Ihor Jovkva, adjunctul sefului Oficiului presedintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a inmanat chestionarul presedintelui Zelenski in timpul vizitei sale la Kiev din 8 aprilie, promitand un start mai rapid in cazul eforturilor Ucrainei de a deveni un membru al UE in urma invaziei ruse."Astazi pot spune ca documentul a fost completat…