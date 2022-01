Republica Moldova: Șerpi la grădiniță Conducerea unei gradinițe din localitatea Cucoarea, raionul Cahul, Republica Moldova, a solicitat intervenția pompierilor pentru rezolvarea unei probleme mai puțin obișnuite. Practic, in subsolul gradiniței se aflau, nu se știe cum ajunși, mai mulți șerpi. Doua echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului și au inceput… lupta cu reptilele. Au fost scoși 15 șerpi, despre care specialiștii au afirmat ca nu sunt veninoși și nu pun viața oamenilor in pericol. Șerpii au ajuns intai la sediul pompierilor, urmand sa fie preluați de Institutul de Zoologie din municipiul Chișinau. Deci, nici copiii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

