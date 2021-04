„Curtea Constituționala ADOPTA urmatorul AVIZ: Se constata drept circumstanța care justifica dizolvarea Parlamentului – imposibilitatea formarii Guvernului. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii și se publica in Monitorul Oficial”, a menționat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, citata de Radio Chișinau .Hotararea este definitiva, nu poate fi supusa nici unei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii și se publica in Monitorul Oficial.Astfel, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmeaza sa dizolve…