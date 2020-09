Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidentiale din 1 noiembrie se vor desfasura in conditii speciale! Guvernul a alocat peste 21 de milioane de lei din fondul de rezerva al Executivului pentru achizitionarea echipamentelor necesare in scopul prevenirii raspandirii noului coronavirus.

- Administrația campineana a decis astazi, 5 august, ca incepand de maine, 6 august, sa fie redeschis Clubul Pensionarilor, situat in incinta Caminului Petrol de pe Bulevardul Nicolae Balcescu.

- Campanie DSP Teleorman / DONAREA DE SANGE – „Impreuna putem salva vieți” in Social / on 24/07/2020 at 08:51 / Directia de Sanatate Publica Teleorman deruleaza in perioada 27 – 31 iulie 2020, campania judeteana de informare , comunicare si constientizare ,,IMPREUNA PUTEM SALVA VIETI!”…

- Editia din acest an a turneului de la Roland Garros, care se va desfasura in perioada 27 septembrie – 11 octombrie, va avea loc cu public, a anuntat, joi, Federatia Franceza de Tenis (FFT) potrivit news.ro.“Numarul de spectatori admisi in arena va fi de 50 la suta pana la 60 la suta din capacitatea…

- Guvernul va modifica legea pensiilor, in ședința de miercuri, in sensul introducerii unor noi categorii de locuri de munca in condiții speciale, reducerea varstei standard de pensionare și recalcularea anumitor pensii. 1. In categoria locurilor de munca in condiții speciale vor fi introduse…

- Uniunea Europeana isi redeschide de astazi frontierele pentru 15 tari din afara blocului comunitar. Printre acestea nu se regaseste Republica Moldova.Lista include doar state in care numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus este in scadere continua.

- Mai multe monumente emblematice ale Parisului precum Arcul de Triumf, Pantheon-ul, Conciergerie si Castelul Vincennes se vor redeschide luni, a informat Centrul pentru monumente nationale (CMN), care le gestioneaza, potrivit AFP.