Stiri pe aceeasi tema

- Volumul total al comertului bilateral dintre Romania si Republica Moldova a totalizat in anul 2019 suma de 2,2 miliarde de dolari. Exportul romanesc a fost de 1,3 miliarde de dolari, iar importul din Republica Moldova a fost de 831,9 milioane de dolari.

- O noua interventie SMURD in Republica Moldova. Elicopterul a aterizat pe stadionul colegiului Politehnic din Balt.Potrivit IGSU, elicopterul SMURD a transportat o femeie de 53 de ani din Spitalul Clinic Municipal Balti catre o institutie medicala din orasul Iasi, Romania.

- Noua trecere de frontiera scurteaza traseul rutier atat spre Republica Moldova cat si spre nordul Ucrainei cu aproximativ 200 de kilometri, iar din punct de vedere al transportului de marfuri este adevarata mana cereasca.

- Ziarul Unirea Ora Guvernatorului: Intalnire saptamanala la Rotary Alba Iulia Civitas Solis, la Alba Iulia Intalnirea saptamanala a Rotary Alba Iulia Civitas Solis de aseara, 30.01.2020, a fost una speciala, prin vizita domnului Marian Neagoe, Guvernator al Districtului 2241 Romania si Republica Moldova.…

- 66 de participanți s-au aliniat la startul primului turneu din sezonul RST 2020, ce a inceput miercuri, 15 ianuarie, la RST Snooker Club, dintre care, pe langa David GOAJGA (10 ani) și Eduard RITI (13 ani) s-au inscris și doi reprezentanți din Republica Moldova, ambii de 11 ani: Vladislav Gradinari…

- Carmen Dimitriu, unul dintre cei mai apreciați profesori de Limba și literatura romana din Romania, cu o vasta experiența la catedra și cu pregatire profesionala atat in țara, cat și in strainatate, din anul 2018 este lector la Universitatea de Stat din orașul Comrat aflat in Regiunea Autonoma Gagauzia…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. Care este cauza succesului, incontestabil și fara precedent in Republica Moldova, inregistrat de administrația municipiului Orhei, care, in doar cațiva ani, a reușit sa transforme acest oraș in unul de poveste? Nu este vorba doar de banii, de investițiile venite din afara,…

- Vanzarile de software si servicii digitale, in Romania, cu ocazia Black Friday, au fost mai mari cu 73% comparativ cu o zi obisnuita din luna noiembrie, in timp ce, de Cyber Monday, majorarea a fost de 79%,...