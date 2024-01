Republica Moldova nu mai face faţă solicitărilor de cetăţenie din partea ruşilor: 70 la sută dintre solicitanţi sunt din Rusia Autoritatile din Republica Moldova au transmis luni ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri abrupte a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Federatia Rusa, o crestere care se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, relateaza Reuters, preluata de News.ro."Situatia geopolitica din regiune, creata de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a generat o crestere a numarului de persoane care doresc sa obtina cetatenia moldoveneasca", a declarat agentia guvernamentala care se ocupa de cetatenie si pasapoarte.Institutia a precizat ca 70 la suta dintre solicitanti… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

