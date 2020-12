Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de persoane protesteaza, duminica, la Chișinau. Se cere demisia Guvernului și dizolvarea Parlamentului. Zeci de mii de persoane s-au adunat in centrul capitalei Republicii Moldova pentru a protesta, conform AFP. Se scandeaza „Demisia”, „Alegeri anticipate” și „Jos hoții, jos Corupția”.…

- Peste 50 000 de moldoveni din toate raioanele Republicii Moldova au venit duminica la Chisinau pentru a participa la o actiune de protest organizata la apelul presedintelui ales, Maia Sandu, pentru a cere demisia guvernului si dizolvarea parlamentului, relateaza Deschide.md, Radio Chisinau si AFP, citate…

- Mii de cetateni s-au adunat in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau duminica, 6 decembrie, la un protest organizat de catre presedintele ales, Maia Sandu, si sprijinit de mai multe partide politice, precum Platforma DA (Andrei Nastase), PDM (Pavel Filip), Miscarea Unirea (Dorin Chirtoaca), PUN…

- Republica Moldova are nevoie de un nou parlament si de un nou guvern, i-a transmis vineri presedintele ales Maia Sandu premierului Ion Chicu in cursul unei discutii telefonice despre ultimele evolutii politice de la Chisinau, apreciind ca demisia guvernului este cea mai scurta cale spre realizarea…

- Chisinau, 3 dec /Agerpres/ - Planul socialistilor de a trece Serviciul de Informatii al Republicii Moldova (SIS) din subordinea presedintelui in cea a legislativului, plus alte cateva proiecte legislative controversate precum acordarea unui statut special limbii ruse si anularea legii antipropaganda…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA), Andrei Nastase, candidat la functia de presedinte in alegerile din 1 noiembrie in Republica Moldova, a lansat joi un apel catre lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, de asemenea candidata in alegeri, indemnand-o…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA), Andrei Nastase, candidat la functia de presedinte in alegerile din 1 noiembrie in Republica Moldova, a lansat joi un apel catre lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, de asemenea candidata in alegeri, indemnand-o…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio Chisinau.…