Republica Moldova marchează 29 de ani de la Proclamarea Independenței - festivitate live CHIȘINAU, 27 aug – Sputnik. Președintele Igor Dodon va inaugura Sarbatoarea Naționala „Ziua Independenței” printr-o festivitate despre care a spus ca va fi „inedita”. Evenimentul va incepe la ora 10:00, in sala istorica din cladirea Președinției – sala de ședințe in care primul parlament ales democratic de la Chișinau a votat, la 27 august 1991, Declarația de Independența. © Photo : Facebook / Igor DodonSala pregatita pentru festivitatea de Ziua Independenței © Photo : Facebook / Igor DodonSala pregatita pentru festivitatea de Ziua Independenței Festivitatea va fi transmisa in direct pe postul de televiziune public „Moldova 1” și pe alte surse media. © Sputnik / Miroslav… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

