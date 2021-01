Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Gherasimov a fost numita consilier al presedintelui Maia Sandu, in domeniul politicii externe. Un decret in acest sens a fost semnat de sefa statului. Cristina Gherasimov este cercetator la Centrul Robert Bosch pentru Europa Centrala si de Est, Rusia si Asia Centrala la Consiliul german pentru…

- Pro-rusul Igor Dodon acuza Occidentul, în special Statele Unite ale Americii, de pregatirea unui "Maidan" în Republica Moldova, dupa alegerile prezidențiale. Într-un interviu acordat TASS în timpul recentei sale vizite la Moscova, Dodon a susținut ca a pierdut alegerile…

- PodcasturiExpert: Ce inseamna felicitarea lui Putin, adresata pentru Sandu Analistul politic Roman Mihaeș susține ca mesajul președintelui rus Vladimir Putin in care o felicita pe Maia Sandu pentru victoria in alegerile prezidențiale din Republica Moldova este un semnal foarte clar ca Rusia iși dorește…

- Rusia respecta alegerea poporului Republicii Moldova si spera ca va stabili o relatie de lucru cu Maia Sandu, candidata care l-a invins pe presedintele in functie Igor Dodon in alegerile desfasurate duminica, a indicat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Reuters, potrivit…

- In data de 15 noiembrie, in Republica Moldova se va stabili in ce direcție va merge țara. Maia Sandu este un candidat pro-Europa, iar Igor Dodon este pro-Rusia. Maia Sandu a obținut 36,15% dintre voturi, iar Igor Dodon a obținut 32,62%. Articolul ALEGERI PREZINDENȚIALE IN REPUBLICA MOLDOVA: Igor Dodon…

- PodcasturiCe va urma dupa alegerile prezidențiale Politologul Ian Lisnevschi a analizat, in cadrul emisiunii ”ATITUDINI”, doua scenarii posibile dupa scrutinul prezidențial. Unul se refera la situația in care Igor Dodon va fi reales președinte al Republicii Moldova și celalalt – la situația in care…