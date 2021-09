Stiri pe aceeasi tema

- Un bust reprezentand pe regele Decebal a fost inaugurat saptamana trecuta in Piata Centrala din Edinet, Republica Moldova. Statuia a fost binecuvantata de Preasfintitul Parinte Antonie, Episcop de Balti. „In acest spatiu avem nevoie de aceste monumente pentru ca avem cu totii nevoie sa descoperim…

- Preasfintitul Parinte Antonie a sfintit luni noile clopote de la Manastirea Hadambu, jud. Iasi, informeaza Doxologia. Slujba a avut loc in prezenta ctitorilor si a pelerinilor, potrivit basilica.ro. Parintele Ioan Mihoc, director emerit al Seminarului Teologic de la Manastirea Neamt,…

- Preasfințitul Parinte Antonie a oficiat vineri slujba de Te Deum la implinirea a 19 ani de la reinființarea Mitropoliei Basarabiei. In a doua parte a zilei, ierarhul a participat la Conferința „19 ani de la inregistrarea juridica a Mitropoliei Basarabiei”. Slujba de Te Deum s-a desfașurat…

- Așezamantul destinat copiilor abandonați sau provenind din familii dezavantajate social și a mamelor aflate in dificultate, care s-a construit la Techirghiol, va fi inaugurat vineri, 6 august 2021. Slujba de sfintire a asezamantului social cu hramul „Sfantul Cuvios Arsenie cel Mare” va fi…

- Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud isi serbeaza joi ocrotitorul spiritual, pe Sfantul Mucenic Veniamin. Profil biografic Preasfinția Sa este originar din Republica Moldova, fiind nascut in Comuna Puhoi, Raionul Anenii Noi, in anul 1975. A intrat in viața monahala la Manastirea…

- Episcopul Partenie Ciopron a fost pomenit miercuri, la Balti – Republica Moldova, la implinirea a 41 de ani de la trecerea sa in vesnicie. Slujba a fost oficiata de Preasfintitul Parinte Antonie in biserica „Nasterea Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos” din municipiu. „Toti cei…

- Centrul catehetic „Sfinții Martiri Brancoveni” din parohia clujeana Ticu a fost inaugurat, sambata, 24 iulie 2021. Slujba de sfintire a fost oficiata de Preasfințitul Parinte Benedict Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Centrul Multifuncțional…

- Preasfințitul Parinte Antonie de Balți a oferit distincții pentru 95 de cadre medicale basarabene implicate in lupta cu pandemia de Covid-19. Ceremonia s-a desfașurat duminica, de Ziua lucratorului medical și a farmacistului in Republica Moldova, potrivit basilica.ro. Acordarea distincțiilor…