Republica Moldova își alege președintele. S-au deschis urnele Republica Moldova iși alege președintele. La 1 noiembrie, cetațenii statului vecin sunt chemați la urne, pentru a-și alege președintele pentru urmatorii patru ani. Scrutinul prezidențial este al patrulea de la declararea independenței. In cursa pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova sunt inregistrați opt candidați electorali. Pentru ca scrutinul sa fie declarat valabil, la alegeri trebuie sa participe cel puțin 1/3 din numarul alegatorilor inscriși in listele electorale. Este ales caștigator candidatul care a obținut mai mult de jumatate din voturile valabil exprimate. Daca aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este o țara divizata care se confrunta cu o campanie electorala amara, pe fondul știrilor false, acuzațiilor de corupție și amestecului Rusiei in procesul politic, scrie Euronews intr-o analiza ampla pe tema alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care au loc azi peste Prut.Duminica, 1 noiembrie,…

- Republica Moldova iși alege președintele. La 1 noiembrie, cetațenii statului vecin sunt chemați la urne, pentru a-și alege președintele pentru urmatorii patru ani. Scrutinul prezidențial este al patrulea de la declararea independenței. In cursa pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova sunt…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…

- 66 de transportatori de marfuri și persoane, care activau ilicit, au fost amendați saptamana trecuta, in urma verificarilor efectuate de inspectorii ANTA in Chișinau, Ialoveni, Orhei, Balți, Falești, Telenești, Rișcani, Nisporeni, Caușeni, Cimișlia, Soroca, Cahul, Leova,

- CHIȘINAU, 8 oct- Sputnik. Comisia Electorala Centrala a finalizat procedura de actualizare a listelor electorale, iar in Registrul de Stat al Alegatorilor sunt inscriși in prezent 3 287 140 de cetațeni cu drept de vot care sunt așteptați la urne pe 1 noiembrie. © Sputnik / Rodion Proca Ex-președinte…

- PodcasturiSecțiile de terapie intentinsiva din țara vor fi modernizate Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale va moderniza 19 secții de terapie intensiva din țara, in urmatorii doi ani, in baza unui credit oferit de Banca Mondiala. Acest lucru l-a declarat in cadrul emisiunii "ATITUDINI"…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat AGERPRES, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a anuntat ca…