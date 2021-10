Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova urmeaza sa instituie stare de urgența vineri, din cauza eșecului negocierilor cu Gazprom in privința contractului de furnizare a gazelor naturale și a reducerii volumului livrarilor din partea concernului rus. Parlamentul s-a reunit, vineri dimineața, la cererea Guvernului, pentru…

- Politistii au descins, marti, la mai multe adrese din Prahova, la locuințele unor persoane banuite ca au obtinut ilegal indemnizatii de sprijin de la stat pe durata starii de urgenta, dar si indemnizatii pentru cresterea copilului. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, miercuri, Hotararea numarul 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu menținerea masurilor adoptate in…

- Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat Planul…

- Ludovic Orban a declarat, marți, la Ialomiția, unde și-a prezentat moțiunea pentru șefia PNL, ca Parlamentul a imbunatațit proiectul legii consumatorului vulnerabil și l-a adoptat atat de repede, pentru ca termenul de aplicare dat in proiectul guvernului era 1 septembrie 2022: „Culmea e ca vine premierul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, joi seara, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova constand…

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…

- Doi soti din Arad au fost diagnosticati cu botulism, iar, pentru ca in Romania nu exista ser antibotulinic, medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta au reusit sa gaseasca tratament in Republica Moldova. Un barbat s-a prezentat sambata in stare grava la spital, fiind diagnosticat cu botulism.…