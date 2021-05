Stiri pe aceeasi tema

- Liderul prorus al socialistilor moldoveni, Igor Dodon, ameninta cu expulzarea unor ambasadori occidentali in cazul in care blocul electoral format din Partidul Socialist si comunisti va castiga alegerile legislative din 11 iulie, pe motiv ca acestia s-ar implica in treburile interne ale Republicii…

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a aratat nemulțumit de faptul ca Republica Moldova a semnat un memorandum de colaborare cu Georgia și Ucraina, menit sa impulsioneze traseul european al celor trei state, in cadrul unei emisiuni, criticandu-l pe ministrul interimar de Externe, Aureliu Ciocoi,…

- Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, acuza "amestecul ambasadorilor occidentali" in alegerile din Republica Moldova. scrie știri.md Comentand declaratiile Ministerului de Externe rus in aceasta privinta, el a spus ca "recent a existat o activitate…

- BUCUREȘTI, 15 mai – Sputnik, Marius Holdean. Cristian Rizea, fostul deputat de Romania condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani, vrea acum sa devina deputat in Republica Moldova. Rizea vrea sa se inscrie in cursa pentru alegerile parlamentare…

- PodcasturiExpert, despre scenariile politicie dupa decizia Curții și alegeri parlamentare anticipate Subiectul deciziei Inaltei Curți a fost discutat in studioul Radio Sputnik Moldova cu mai mulți analiști politici și experți constituționali. Bunaoara, analistul politic Corneliu Ciurea a declarat…

- Anunțul a fost facut de catre președintele PSRM, Igor Dodon, care se afla intr-o vizita la Moscova, transmite telegraph.md. Liderul socialiștilor a avut o intrevedere cu Dmitri Kozak, șef-adjunct al Administrației prezidențiale, Reprezentant Special al Președintelui Federației Ruse pentru…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a criticat-o dur pe Maia Sandu dupa ce presedintele tarii a propus ca Republica Moldova sa intre in lockdown. Potrivit lui Dodon, „avem un presedinte lockdown, un presedinte depasit de situatie, care practic a recunoscut ieri ca nu are solutii si asteapta ca altii sa vina cu…

- Președinta Maia Sandu niciodata nu il va inainta la funcția de premier al Republicii Moldova pe Andrei Nastase, liderul Platformei Demnitate și Adevar (PPDA) a spus președintele Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, la tv8.md. „Eu cred ca niciodata Maia Sandu nu-l va inainta pe Andrei…