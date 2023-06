Stiri pe aceeasi tema

- La reuniunea care va avea loc la Castelul Mimi, raionul Anenii Noi, si-au anuntat prezenta 47 de sefi de stat sau de guvern, presedintele Consiliului European, presedintele Comisiei Europene si presedintele Parlamentului European.Potrivit sursei citate, prin gazduirea Summitului Comunitatii Politice…

- "Este impresionat sa vedem cum, in pofida tuturor presiunilor, (Republica) Moldova avanseaza rapid si intr-o maniera calitativa", a spus Ursula von der Leyen la o conferinta de presa comuna cu presedinta Maia Sandu, cu o zi inaintea summitului "Comunitatii Politice Europene" (CPE), care se va desfasura…

- Președinta Maia Sandu a mulțumit tuturor cetațenilor din țara și din diaspora, care au spus astazi, intr-o singura voce, ca locul Moldovei este in Uniunea Europeana. Peste 80 de mii de oameni au cerut in Piața Marii Adunari Naționale, dar și in orașele europene, aderarea Republicii Moldova la UE. „Acest…

- Republica Moldova face pași mari in procesul de aderare la Uniunea Europeana. Președintele Maia Sandu anunțat duminica ca obiectivul Republicii Moldova este ca pana in 2030 sa devina membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, arata Agerpres. Seful statului moldovean a spus, cu prilejul mitingului…

- Parlamentul European (PE) cere inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana pana la finalul anului 2023, dupa indeplinirea celor noua recomandari enunțate de Comisia Europeana. O rezoluție in acest sens a fost adoptata de Parlamentul European, cu 555 de voturi pentru,…

- Austria va susține in toate modurile posibile Republica Moldova și Ucraina in drumul catre aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in cadrul unei intalniri cu omologul sau polonez, Andrzej Duda.”Salutam, de asemenea, dorința Ucrainei…

- Comisia Europeana trebuie sa accelereze aderarea Moldovei si Ucrainei la Uniunea Europeana, considera prim-ministrul Poloniei. In caz contrar, spune demnitarul, negocierile vor fi stopate pentru cativa ani, iar asta va fi rusinos pentru Comisia Europeana.

- Membrii Comitetului Parlamentar de Asociere (CPA) Republica Moldova – Uniunea Europeana au adoptat astazi la Bruxelles o declarație in care solicita inceperea negocierilor de aderarea la UE a Republicii Moldova cit mai curind posibil, pina la finalul anului, dupa indeplinirea celor 9 recomandari transmise…