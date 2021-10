Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va aloca un sprijin financiar in valoare de 60 de milioane de euro Republicii Moldova pentru a gestiona actuala criza energetica, a anuntat sefa executivului european, Ursula von der Leyen, dupa o intrevedere cu premierul guvernului de la Chisinau, Natalia Gavrilita, potrivit portalului…

- Maia Sandu a anuntat miercuri, 27 octombrie, ca Republica Moldova a primit un grant in valoare de 60 de milioane de euro din partea Comisiei Europene ca ajutor in criza energetica pe care o traverseaza tara, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. „Grantul de 60 de milioane de euro ca sprijin pentru…

- Contractul Republicii Moldova cu Gazprom pentru achizitia de gaze naturale a expirat la sfarsitul lunii septembrie, iar cele doua parti nu au reusit sa cada de acord asupra unui pret nou. In ultimele zile, Republica Moldova a cumparat gaze din Europa, iar guvernul a anuntat ca va continua discutiile…

- Comisia Europeana pune la dispoziție 60 de milioane de euro pentru a ajuta Republica Moldova sa gestioneze actuala criza energetica din țara. Anunțul a fost facut pe Twitter, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa o intrevedere la Bruxelles cu prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița.…

- Republica Moldova va contracta un credit de 30 de milioane euro din partea Bancii Europene pentru Investiții (BEI) și un alt imprumut pentru o suma similara din partea Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum și un grant in valoare de 15 milioane euro, oferit din partea Platformei…

- Republica Moldova va primi, in curand, un grant in valoare de 36 milioane de euro de la Comisia Europeana, in calitate de sprijin bugetar, pentru combaterea crizei COVID-19 si realizarea reformelor si redresare economica, anunta Delegatia Uniunii Europene in Republica Moldova, intr-un comunicat de presa,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat, pe Facebook, ca Romania va primi noi fonduri europene pentru dotarea spitalelor, centrelor sociale și școlilor, in contextul crizei COVID-19. „E oficial, vom primi noi fonduri europene de 483,8 milioane euro pentru dotarea…

- Republica Moldova va obține, in perioada urmatoare, un nou grant din partea Japoniei, in valoare de 100 milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 800 mii de euro. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea și furnizarea echipamentului medical in cadrul Programului de dezvoltare economica și sociala.…