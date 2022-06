Stiri pe aceeasi tema

- Autorizațiile unitare de transport internațional din/spre/prin Ucraina și/sau Federația Rusa, eliberate operatorilor de transport rutier pana la data de 24 februarie 2022, urmeaza a fi restituite pana la expirarea termenului de valabilitate. O decizie in acest sens a fost aprobata, astazi, la ședința…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, actual președinte de onoare al PSRM, a fost reținut pentru 72 de ore, a confirmat procurorul general interimar, Dumitru Robu, pentru Deschide.MD . Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, impreuna cu procurorii anticorupție,…

- Cei doi jurnaliști romani eliberați in urma demersurilor facute de MAE au fost insotiti la Chisinau, unde se afla in siguranta in acest moment. In seara zilei de 10 mai 2022, Ministerul Afacerilor Externe a fost informat cu privire la faptul ca doi jurnaliști romani, prezenți in interes profesional…

- Ministerul bulgar de Externe le-a cerut joi bulgarilor sa nu calatoreasca in Republica Moldova, din cauza ”situatiei complicate” din aceasta tara, iar cetatenilor bulgari care se afla pe teritoriul moldovean sa-l paraseasca cu orice mijloace de transport disponibile, relateaza site-ul Sofia Globe,…

- La 11 aprilie 2022, Procuratura Anticoruptie, a emis ordonanta de punere sub invinuire a organizatorului si conducatorului organizatiei criminale in cauza penala numita generic „Laundromat”. Acesta este invinuit pentru faptul, ca in perioada anilor 2010-2014, a constituit si a condus o organizatie criminala,…

- Transport umanitar pentru mame și copii #refugiațiUcraina Foto: Arhiva/ Agerpres Un transport umanitar cu produse de necesitate imediata, trimis de Organizația Salvați Copiii România, va ajunge în Republica Moldova, la mamele și copiii refugiați din Ucraina. Este vorba despre…

- București, 12 aprilie 2022: In urma intalnirilor de pe teren cu autoritațile de la Chișinau, Organizația Salvați Copiii a decis sa acorde asistența umanitara mamelor și copiilor care s-au refugiat in Republica Moldova. Astfel, un transport umanitar cu 245.200 de produse de necesitate imediata, igienico-sanitare…

- Conferinta internationala privind crearea Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, coprezidata marti la Berlin de Germania, Franta si Romania, s-a incheiat cu un angajament pentru un pachet de ajutor financiar de peste 695 de milioane de euro si pentru acordarea de sprijin politic Republicii…