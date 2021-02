Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a adoptat o propunere de modificare a legii privind cartile de identitate ale cetatenilor, documentele urmand sa contina amprentele digitale si semnatura electronica, informeaza miercuri thenews.pl, potrivit AGERPRES. Masura vizeaza reducerea riscului de falsificare a documentelor…

- Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V, este de asemenea primul stat din UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters. Prim-ministrul Viktor Orban a declarat in cursul zilei…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter s-a produs joi in insula Cipru, situata in nord-estul Marii Mediterane, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (CSEM), relateaza EFE. Seismul, care s-a produs la o adancime de 60 de kilometri, a avut loc la 16:38 ora locala (14:38 GMT).…

- Liderii celor 27 membri ai Uniunii Europene, reuniți in cadrul summitului european de la Bruxelles in zilele de 10 și 11 decembrie, au adoptat inclusiv o decizie pivind sancționarea acțiunilor “ilegale și agresive” ale Turciei in Mediterana impotriva intereselor Greciei și Ciprului. Masurile decise…

- Traian Basescu acuza o lovitura de stat parlamentara in Republica Moldova, unde partidul lui Igor Dodon, presedintele invins in alegerile prezidentiale recente, a modificat mai multe legi importante, printre care si trecerea SIS (SRI-ul moldovenesc) din subordinea presedintelui in subordinea parlamentului.…

- Pina in data de 15 decembrie, in Moldova vor fi livrate 45 de ambulanțe procurate din Turcia. Ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, a declarat ca, incepind cu aceasta data, este stabilit un grafic de livrare a intregului lot de 168 de ambulanțe. Totodata, Guvernul va procura ambulanțe noi și pentru…

- Parlamentul European cere ”sancțiuni dure”, dupa vizita președintelui turc in Ciprul de Nord, stat recunoscut doar de Ankara. Turcia denunta un ”santaj” din partea UE Parlamentul European a adoptat o rezolutie care condamna activitatile ilegale ale Turciei in suburbia Varosha…

- Vlad Voiculescu, propunerea PLUS pentru functia de viceprimar al Capitalei, acuza Guvernul PNL ca ”a modificat in mod (1) abuziv, (2) electoral interesat, (3) prostesc si iresponsabil una dintre legile fundamentale ale functionarii statului: Codul Administrativ”. La doua luni de la alegerile locale,…