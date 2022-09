Stiri pe aceeasi tema

- Cehia nu va elibera vize umanitare pentru rușii care fug din tara pentru a evita mobilizarea anuntata de presedintele Vladimir Putin, a declarat joi ministrul ceh de externe Jan Lipavsky, relateaza AFP. Numerosi rusi par sa vrea sa paraseasca tara, dupa ce Putin a anuntat miercuri decizia de a mobiliza…

- Compania ucraineana de transport a acceptat oferta MOL și Slovnaft (care face parte, de asemenea, din grupul MOL) de a plati taxe de tranzit pentru transportul petrolului de-a lungul ramurii sudice a conductei petroliere Druzhba, a declarat compania slovaca pentru Interfax. Tranzitul petrolului prin…

- Fortele ucrainene au distrus 50 de depozite de munitii rusesti cu ajutorul sistemelor de racheta HIMARS furnizate de SUA Kievului in razboiul cu Rusia, a declarat luni ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov, citat de Reuters. „Aceasta le taie lanturile logistice si ii priveaza de posibilitatea…

- Ucraina se pregateste sa atace Peninsula Crimeea de la Marea Neagra, anexata de Rusia in 2014, precum si Flota Rusa de la Marea Neagra stationata acolo, potrivit unui oficial guvernamental ucrainean, citat marti de agentia DPA, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a avertizat pe ‘inamicii rusi’ care i-au invadat tara ca ‘nu se vor simti in siguranta nicaieri in spatele liniei frontului in Ucraina’ pentru ca armata nu va permite acest lucru, relateaza miercuri EFE si Ukrinform cu referire la Agerpres. Intr-un mesaj video…

- Pe canalul de YouTube al consilierului Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko, a fost publicata o conversatie telefonica, in care un soldat rus se plange prietenului sau ca nu vor invinge niciodata in razboiul cu Ucraina. De asemenea soldatul a mai afirmat ca Federatia Rusa nu…

- Andrei Guruliov, inca o marioneta a lui Putin, sugereaza ca Rusia ar trebui sa amenințe SUA cu rachete supersonice pentru a grabi Occidentul sa accepte condițiile Moscovei legate de Ucraina. Andrei Guruliov, un membru al Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus, n. red.), a declarat ca Moscova…

- Ucraina va rezista mai mult decat regimul lui Putin, a afirmat secretarul de Stat american, Antony Blinken, adaugand ca armata rusa avanseaza extrem de lent in Donbas, unde sufera pierderi enorme. Concomitent, potrivit unor surse britanice, furios pe ofen