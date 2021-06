Stiri pe aceeasi tema

- Doua proiecte de hotarare de consiliu local ”fierbinți”, s-au aflat in dezbaterea publica, marți seara. Este vorba de cel referitor la taxa pe paragina, respectiv cel care se refera la sprijinul pe care municipalitatea dorește sa-l acorde pentru reabilitarea vechilor cladiri din zonele istorice, care…

- Operatiunile de dezinsectie si deratizare in Capitala au inceput luni seara, iar tratamentele se vor desfasura timp de o saptamana, de la periferie spre centru, transmite primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Ieri seara au inceput operatiunile de dezinsectie si deratizare in Capitala. Tratamentele…

- Situația la Primaria Focșani nu este una fericita, unde continua blocajul creat de modul in care au ciunțit și votat bugetul pe anul 2021, „vizionarii” PNL și USR PLUS din Consiliul Local. Municipalitatea nu are cum sa iși achite datoriile catre furnizori, iar problema viceprimarului PNL Ana Maria Dimitriu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri ca Primaria Municipiului Bucuresti a acumulat datorii de aproximativ 400 de milioane de lei catre Compania Municipala Termoenergetica, dar ca aceasta intarziere va fi recuperata, avand in vedere ca in perioada verii subventia este mult…

- Proprietarii cladirilor istorice din municipiul Timisoara ar putea primi sprijinul municipalitatii, prin consultanta si co-finantare, in cadrul unui program de reabilitare a cladirilor istorice. Proiectul urmeaza sa fie supus dezbaterii publice si ulterior aprobarii Consiliului Local. "Este…

- CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. Oua gigant, figurine de ingeri, iepurași, flori, lumanari, dar și alte decorațiuni sunt instalate in Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului". Municipalitatea anunța ca lucrarile de amenajate deja au inceput, iar cele 20 de decorațiuni sunt instalate de catre…

- Primaria Capitalei a lansat in dezbatere publica, luni, proiectul de hotarare pentru aprobarea Programul Municipal de Restaurare are in vedere inventarierea, consolidarea, restaurarea, conservarea si punerea in valoare a imobilelor monumente istorice sau a imobilelor aflate in ansambluri de arhitectura…

- Primarul Allen Coliban, impreuna cu viceprimarii Sebastian Rusu, Flavia Boghiu și specialiști din domeniul urbanistic din cadrul primariei, a avut ieri o prima dezbatere cu dezvoltatorii imobiliari, pentru a gasi impreuna cu aceștia o modalitate de colaborare menita sa asigure o dezvoltare armonioasa…