Reprezentantul unui partid extremist din Ungaria, acuzat că ar fi vorbit despre ”spânzurarea” unei jurnaliste de la Radio Târgu Mureș Reprezentantuil unui parid extremist din Ungaria (Patria Noastra – Mi Hazank) este acuzat ca ar fi vorbit despre ”spanzurarea” unei jurnaliste maghiare de la Radio Targu Mureș, post public romanesc care emite și in limba maghiara, dezvaluie publicația Telex.hu. O inregistrare audio arata, potrivit Telex.hu, ca numele jurnalistei Boroka Paraszka (foto) este menționat de doua ori in acest context de catre unul dintre reprezentanții partidului extremist Patria Noastra, Barna Bartha. „Sau poți sa te uiți la o Paraszka Boroka, poți sa o asculți la Radio Targu Mureș, ei bine, (daca) maghiarii nu pot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

