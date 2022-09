Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul in Romania al statului Belarus a fost convocat la MAE dupa ce liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, a vorbit despre o posibila confruntare militara pe teritoriul țarii noastre. Afirmațiile sunt inadmisibile, susține partea romana.

- "Ca urmare a declarațiilor facute de liderul belarus Aleksandr Lukașenko la un eveniment public in cursul zilei de sambata, 17 septembrie, ocazie cu care acesta a menționat, printre altele, ca Statele Unite imping Europa intr-o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a catalogat declarația purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, care a acuzat Romania ca a livrat recent Ucrainei un „al cincilea pachet” de ajutor militar, drept o „incercare de manipulare” a opiniei publice. Vasile Dancu afirma ca astfel…

- Razboiul lui Putin in Ucraina s-a transformat intr-un „scenariu de coșmar” pentru el, a declarat fostul șef al armatei britanice Generalul Lord Richard Dannatt la postul britanic Sky News , potrivit The Guardian . Razboiul pe care Rusia il poarta in prezent in Ucraina nu decurge așa cum a sperat președintele…

- Unul dintre cei mai demagogi deputați ai PAS, a decis sa inventeze o scuza pentru prețul exorbitant pe care il platesc moldovenii la gaz – trebuia sa „susținem razboiul rușilor pentru a obține gaz mai ieftin”. Chiar daca Romania platește de doua ori mai puțin pentru gaz și nu susține razboiul rușilor…

- Rusia, Ucraina si Occidentul trebuie sa se inteleaga pentru a evita ”prapastia razboiului nuclear”, iar, in prezent, razboiul se poate termina in ”conditii acceptabile pentru Ucraina”, a declarat joi presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, intr-un interviu pentru France Presse, citat de The Moscow…

- Nu este vreo urma de indoiala ca Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus avea ceva la bord cand a facut deja celebra afirmație legata de borș. Și probabil era vorba de un aperitiv, care se ia, de obicei, inaintea borșului. Unii dintre cei care au auzit declarația , au cautat, poate, (in lipsa…