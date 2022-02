Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile separatiste sustinute de Rusia din estul Ucrainei au anuntat, vineri seara, ca o masina a explodat langa cladirea guvernului lor din centrul orasului Donetk, a informat agentia de presa TASS, preluata de Reuters. Agentia de presa Interfax din Rusia a relatat la randul ei ca nimeni nu a…

- In aceasta seara, un copil, in varsta de 6 ani, a fost accidentat de un autoturism, pe DJ203K, in localitatea Sageata, traficul fiind dirijat. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca un șofer de 49 de ani, din Sageata, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Sageata catre Robeasca a…

- Un barbat in varsta de 44 de ani a ajuns sambata seara la spital, in stare grava, ranit intr-un accident rutier. Masina in care se afla s-a rasturnat pe camp. Soferul se urcase baut la volan.

- Fortele de securitate ucrainene au rapit un militar al autoproclamatei Republici Populare Lugansk, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Militiei Populare a RPL, Ivan Filiponenko, citat de TASS . „La 22 ianuarie, un militar al Militiei Populare a RPL a fost rapit de un grup de sabotaj al fortelor…

- Un politist aflat in timpul serviciului a fost ranit dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce ii facea semn soferului sa opreasca, informeaza, luni dimineata, IPJ Arges. „La data de 3 ianuarie, in jurul orei 9,00, un politist din cadrul Politiei Orasului Costesti, aflat in exercitarea atributiilor…

- Un pilot francez participant la Raliul Dakar, ranit grav joi la un picior dupa ce a explodat un dispozitiv in masina sa, in apropiere de Jeddah, a fost operat in Arabia Saudita si urmeaza sa fie repatriat in Franta, au anuntat organizatorii, conform news.ro “Pilotul a fost ranit grav la picior…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dar si pentru operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept, in cazul copilului de 8 ani, ranit dupa ce i-a explodat o petarda in mana, a informat, miercuri seara, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Sangeorz-Bai, un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud si echipajul de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit in localitatea Poiana Ilvei, la accidentul rutier.O femeie de 60 de ani a murit dupa ce a fost lovita…