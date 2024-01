Stiri pe aceeasi tema

- Liceul de Arte „Margareta Sterian” organizeaza astazi, 14 decembrie, dupa-amiaza, incepand cu ora 18.00, un concert de Craciun, la Sala mare a Consiliului Județean Buzau. Spectacolul va avea loc intr-un decor realizat de cadrele didactice și elevii Liceului de Arte, așa cum au facut și in cadrul proiectului…

- O parte importanta din istoria locala de secol XIX este redata buzoienilor acum, in preajma sarbatorilor de iarna, odata cu finalizarea proiectului privind „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat in municipiul Buzau, Bd-ul Nicolae Balcescu nr. 40, in vederea inființarii Centrului…

- Astazi, 3 decembrie 2023 – intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti este prezent in municipiul Targoviste, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului…

- Funcționarii Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Satu Mare au intrat in greva de avertisment, azi, 22.11.2023, intre orele 8,00-10,00 cu oprirea totala a activitații instituției, cu respectarea procedurilor legale. In mai multe județe din țara s-a inițiat acest tip de manifestare de…

- Miercuri, 18 octombrie 2023, intre orele 10:00 – 14:00, reprezentantul institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploiesti va fi prezent in municipiul Targoviste, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Dambovita si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului…

- Un expert al Biroului Teritorial Ploiești va fi prezent in municipiul Buzau, joi, 19 octombrie, intre orele 10:00 – 14:00, pentru a acorda audiente cetatenilor din judetul Buzau si pentru a primi petitii. Activitatea se va desfașura la sediul Consiliului Judetean Buzau, situat in municipiul Buzau,…