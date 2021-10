Stiri pe aceeasi tema

- "Reprezentarea - printr-o scandaloasa caricatura a primului-ministru al Romaniei - ce aduce cu a celui mai atroce dictator din istoria Europei, Adolf Hitler, este nu doar o calomnie majora, dar si o insulta inacceptabila la adresa milioanelor de victime ale Holocaustului. Aceasta ultragiere a victimelor…

- Deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, a sesizat Parchetul General pentru instigare la violenta dupa ce AUR a promovate pe retelele de socializare o „caricatura a Primului-ministru…

- Vicepresedintele PNL Alexandru Muraru a anuntat, sambata, ca a facut plangere la procurorul general pentru instigare la violenta si a depus o sesizare la CNCD impotriva reprezentantilor AUR, pe motiv ca acest partid promoveaza caricaturi ale premierului Florin Citu prin asocierea acestuia cu Adolf…

- Co-președintele AUR, George Simion, a anunțat inca de cateva zile ca in aceasta sambata va organiza o ampla manifestație in Piața Universitații, de la ora 17.00, impotriva masurilor asumate de autoritați, in contextul pandemiei. Pe contul sau de facebook, George Simion și-a construit un „afiș” pentru…

- Reprezentarea – printr-o scandaloasa caricatura a primului-ministru al Romaniei – ce aduce cu a celui mai atroce dictator din istoria Europei, Adolf Hitler, este nu doar o calomnie majora, dar și o insulta inacceptabila la adresa milioanelor de victime ale Holocaustului. Aceasta ultragiere a victimelor…

- Alexandru Muraru, reprezentantul Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei și consilier onorific al premierului Florin Cițu, a anunțat primele demersuri pentru inființarea unui Muzeu al Istoriei și Culturii Romilor chiar in 2 august, ziua comemorarii…

- Deputatul liberal Alexandru Muraru a anuntat, luni, ca va fi demarat un studiu de fezabilitate privind infiintarea unui Muzeu al Istoriei si Culturii Romilor, fondurile necesare fiind asigurate de la bugetul de stat si din bugetul Agentiei Nationale pentru Romi. Alexandru Muraru a spus ca studiul…