Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Federatiei SANITAS va evalua marti rezultatele intalnirii cu echipa guvernamentala, urmand sa decida asupra strategiei pentru perioada imediat urmatoare, se arata intr-un comunicat al organizatiei sindicale postat pe pagina sa de Facebook, anunța MEDIAFAX.Membrii Biroului…

- Consiliul National al Federatiei SANITAS va evalua marti rezultatele intalnirii cu echipa guvernamentala, urmand sa decida asupra strategiei pentru perioada imediat urmatoare, se arata intr-un comunicat al organizatiei sindicale postat pe pagina sa de Facebook. …

- “Din punctul meu de vedere, copiii sunt in siguranța la școala. Sunt cu cadrele didactice care au obligația sa asigure respectarea regulilor de protejare a sanatații. Daca exista imbolnaviri, probabilitatea ca aceste imbolnaviri sa fie la școala nu este foarte mare”, a declarat premierul Ludovic Orban,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o conferinta de presa dupa ce a avut la Palatul Cotroceni o sedinta privind rectificarea bugetara cu prim-ministrul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Principalele declaratii: Astazi, din pacate, avem astazi un record total…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o intalnire pe tema educatiei, la care iau parte mai multi membri ai Executivului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta programata la ora 15,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca fondurile in valoare de 80 de miliarde de euro obtinute de la Uniunea Europeana vor fi folosite pentru reconstruirea Romaniei, punctand ca, in acest sens, este nevoie de un plan „solid, bun si aplicabil”. „Este o suma foarte mare si cu acesti bani vom…

- ”Dupa cum probabil s-a aflat, ieri a ajuns la un acord in Consiliul European si Romaniei i-a fost alocata suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene in urmatorii ani. Este o suma foarte mare si, cu acesti bani, dragi romani, vom fi in situatia, nu doar de a relansa economia, ci de a reconstrui…

- Klaus Iohannis a anunțat luni, dupa o intalnire cu membri ai Guvernului pe tema epidemiei, ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile, dar ca nu vor fi introduse noi restrictii, dar nici relaxari. „Situația epidemiologica nu este buna. Ați vazut ca am avut și astazi (miercuri – n.r.) peste 600…