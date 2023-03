Reprezentanții părinților cer măsuri pentru combaterea consumului de droguri în rândul elevilor Consumul și traficul de droguri in randul tinerilor starnește ingrijorare in randul parinților. In acest sens, reprezentanții parinților solicita masuri urgente pentru combaterea acestui fenomen. Apelul parinților este facut in contextul acțiunilor desfașurate de DIICOT privind instrumentarea unui dosar ce are ca obiect savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și trafic de droguri de risc in care sunt anchetați inclusiv elevi de liceu acuzați de trafic de droguri in unitați de invațamant. „Consumul de droguri a luat o amploare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, a anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat un plan de masuri comun al mai multor institutii din judet privind combaterea traficului si consumului de droguri in randul elevilor si tinerilor din judetul Vrancea. ‘Lansam un plan de actiune…

- Sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș, polițiștii au desfașurat in data de 09/10.03.2023, in intervalul orar 18:00-02:00, controale ample pe șoselele din Timiș, pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri in randul conducatorilor auto. Cu acest prilej, au fost legitimate…

- Deputatul Florin Roman, semnal de alarma: In Alba se consuma droguri și in ultimul catun de munte. Situație foarte ingrijoratoare Deputatul PNL de Alba, Florin Roman se implica in problema consumului de droguri in randul tinerilor din județul Alba. Intr-o corespondența oficiala cu Ministerul Afacerilor…

- Prefectul judetului Mures, Mara Toganel, a declarat ca la nivelul judetului se implementeaza un proiect pentru combaterea consumului de droguri dupa ce s-a constatat ca exista numeroase cazuri de soferi drogati la volan, iar 43% din tinerii care consuma substantele interzise sustin ca o fac in anturaj,…

- Comisiile juridica si pentru invatamant din Senat au dat, marti, 14 februarie, raport comun de respingere pentru proiectul initiat de deputati de la PSD privind combaterea consumului de droguri in scoli. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a spus ca proiectul a fost respins pentru ca „nu a fost scris…

- In Bucuresti a inceput vineri o noua actiune pentru combaterea consumului de droguri. 20 de politisti locali au fost pregatiti de Agentia Nationala Antidrog pentru a identifica activitatile suspecte ce ar putea avea legatura cu distribuirea de stupefiante, informeaza Rador. Fii la curent…

- La data de 9 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia ndash; Compartimentul Proximitate, in colaborare cu reprezentanti ai Agentiei Nationale Antidrog Constanta au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea manifestarilor violente, a formelor de bullying si a consumului…

- Florin Roman: „In județul Alba, ”flagelul consumului de droguri clasice sau artizanale face ravagii in randul adolescenților, in special” Florin Roman: „In județul Alba, ”flagelul consumului de droguri clasice sau artizanale face ravagii in randul adolescenților, in special” Florin Roman a „atacat”…