- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, ca Guvernul aproba ordonanta prin care se va stopa cresterea preturilor la alimentele de baza, mentionand ca aceasta masura ajuta la cresterea puterii de cumparare pentru toti romanii.

- Buzoianul Marcel Ciolacu a devenit cel de-al 71-lea prim-ministru al Romaniei, Guvernul sau, din care nu mai face parte UDMR, trecand de votul Parlamentului cu 290 de voturi „pentru” și 95 „impotriva”. Guvernul condus de Marcel Ciolacu, in urma rocadei politice de la PNL la PSD, a fost investit de…

- Liderul AUR George Simion iși pregatește Guvernul, chiar daca mai este un an pana la alegerile din 2024. Printre miniștrii anunțați de Simion la Romania TV, se numara Gheorghe Piperea și Octavian Badescu. Și fostul premier Victor Ponta a primit invitația de a se alatura formațiunii. George Simion a…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat cu reprezentanții profesorilor despre revendicarile acestora și le-a transmis ca le ințelege ingrijorarile și solicitarile, care sunt firești și legitime. Asigurarea unui mediu de invațare propice pentru fiecare elev nu poate fi realizata fara ca profesorii sa…

- Sindicatele au anunțat ca au cerut joi seara o creștere in bloc a tuturor salariilor din Invațamantul preuniversitar cu 25% și ca Guvernul are timp pana maine, cand va fi o noua runda de negocieri, sa faca toate calculele și sa ofere un raspuns. In școli este a patra zi de greva generala, iar greva…

- Șeful Executivului are, miercuri, de la ora 13:00, consultari cu reprezentanții sindicatelor din Educație, anunța Guvernul.Vorbim despre prima intalnire a premierului cu sindicatele din invațamant dupa ce acestea au anunțat declașnsarea grevei generale pe 22 mai din cauza salariilor mici și a masurilor…

- Guvernul pregateste suspendarea ocuparii posturilor vacante de la stat, interzicerea cumulului pensie-salariu, dar si stoparea oricaror achizitii de masini si mobilier. Prevederile sunt cuprinse intr-un proiect de ordonanța care urmeaza sa intre pe circuitul de avizare si apoi sa fie pus in transparenta…