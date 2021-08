Reprezentanții HoReCa revin cu o serie de solicitări adresate Executivului nou ales Asociația Naționala a Restaurantelor și a Locurilor de Agrement i-a inaintat Executivului o lista cu 11 masuri indreptate spre relansarea economica a sectorului HoReCa. Printre solicitari se numara achitarea șomajului tehnic pentru perioada starii de urgența din 2020, cand activitatea restaurantelor a fost sistata, eliminarea penalitaților pentru intarzierea la plata impozitelor, precum și rambursarea amenzilor achitate de catre agenții economici anul trecut, relateaza Infotag. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

