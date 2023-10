Reprezentanţii Hidroelectrica atrag atenţia asupra unor noi tentative de fraude online Reprezentantii Hidroelectrica atrag atentia asupra unor noi tentative de fraude online Reprezentantii Hidroelectrica atrag atentia asupra unor noi tentative de fraude online, prin anunturi cu primisiuni exagerate de castiguri din tranzactionarea actiunilor companiei si fac o serie de recomandari pentru a evita astfel de inselaciuni. ”Hidroelectrica atrage atentia publicului cu privire la existenta unor potentiale tentative de fraudare a micilor investitori in mediul online. Aceste incercari de frauda se bazeaza pe promisiuni exagerate de castiguri rezultate din tranzactionarea actiunilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Hidroelectrica avertizeaza asupra apariției in mediul online a unor posibile tentative de fraudare a micilor investitori, bazate pe mesaje ce promit oportunitați exagerate de caștig din tranzacționarea acțiunilor societații pe diverse platforme.

