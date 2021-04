“In perioada 1-26 martie, reprezentantii Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor, Cluj, Constanta, Dambovita, Mures, Prahova, Giurgiu si Ilfov, au efectuat controale oficiale la nivelul unitatilor de depozitare a fructelor si legumelor provenite din tari terte si/sau comert intraunional si in unitatile de comercializare (hipermarketuri/supermarketuri) conexate cu aceste depozite”, se arata in comunicat. Scopul acestor controale a fost verificarea trasabilitatii si a continutului in reziduuri de pesticide din fructele si legumele provenite din tari terte si/sau…