Reprezentantă SEC: E nevoie urgentă de reglementări clare pentru criptomonede Este nevoie urgenta de reglementari clare pentru criptomonede, care încep sa fie folosite de companii precum Tesla, Mastercard si BNY Mellon ca o clasa de active alternative, a declarat Hester Peirce, comisar republican al Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare (SEC), transmite Reuters, citata de News.ro. Peirce a mai spus într-un interviu ca este prematur sa fie trasa o concluzie referitoare la cresterea actiunilor GameStop si a altor companii, determinata de investitorii mici de pe reteaua “Reddit, dar considera ca este &"minunat&" ca o noua generatie de investitori… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

