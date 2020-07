Stiri pe aceeasi tema

- Repozitionarea fortelor americane in Europa - in urma unei reduceri cu 9.500 a numarului militarilor stationati in Germania, aprobata de Donald Trump la sfarsitul lui iunie - urmeaza sa fie detaliata in zilele urmatoare, potrivit unor surse americane si germane, relateaza AFP.

- Lideri ai patru landuri germane au trimis o scrisoare comuna catre 13 membri ai Congresului SUA pentru a le cere sa-l impiedice pe pe Donald Trump sa reduca prezenta militara americana in Germania. Cu bazele, unitațile de lupta sau spitalele lor militare, trupele americane staționate in țara sunt „ coloana…

- Mai multi congresmeni republicani i-au scris marti presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cerandu-i sa reconsidere planurile de reducere a efectivelor militare americane din Germania, informeaza dpa, potrivit Agerpres. 'Suntem ingrijorati ca multi dintre aliatii nostri nu au fost consultati…

- Planul Washingtonului de a reduce efectivele militare ale SUA din Germania este 'un cadou pentru Kremlin', apreciaza generalul american in retragere Ben Hodges, citat marti de dpa. Fostul comandant al trupelor terestre americane din Europa in 2014-2017 considera ca tara sa ar fi mai afectata decat…

- Presedintele american Donald Trump a tinut sambata un discurs in fata absolventilor Academiei Militare a SUA din West Point, promitandu-le ca datoria lor va fi sa apere "interesele vitale ale Americii", nu sa lupte in "razboaie nesfarsite" in locuri indepartate, transmite Reuters.Trump a anuntat…