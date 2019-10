Reporteri fără Frontiere critică îngrădirea dreptului la exprimare pentru prezentatorii de televiziune din Pakistan Duminica, autoritatea ce reglementeaza mass-media (PEMRA) a afirmat, intr-o directiva trimisa televiziunilor ce emit prin satelit, ca "rolul prezentatorilor este de a modera emisiunile de o maniera obiectiva, neutra si impartiala, ceea ce exclude relevarea opiniilor, prejudecatilor si judecatilor lor personale asupra oricarei probleme", scrie Agerpres. La randul lor, invitatii acestor programe trebuie sa fie "selectionati" pentru "credibilitatea" si "impartialitatea" lor, a continuat PEMRA. Numeroase emisiuni politice dezbat in fiecare zi actualitatea pe numeroase posturi de stiri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sharif, 69 de ani, al carui numar de trombocite a scazut la niveluri considerate periculoase, se afla la inchisoare in orasul Lahore, in estul Pakistanului. Inalta Curte de Justitie din Lahore l-a eliberat contra unei cautiuni de 10 milioane de rupii pakistaneze (57.500 de euro) din motive…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa transmita Curtii de Justitie a UE patru intrebari preliminare cu referire la decizia CCR privind specializarea completurilor, in dosarul lui Darius Valcov. Pana la raspunsul CJUE, judecata se suspenda.MINUTA: 790/1/2019 - "In majoritate…

- Modificarea Legii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto Arhiva Foto: Alex Lancuzov Ministerul Finantelor Publice propune modificarea Legii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, fiind vizate multe dintre prevederile actuale care urmareau sa limiteze cresterea preturilor…

- Judecatorii de la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 5 decembrie cercetarea specifica in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate contesta o decizie a Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia a respins…

- Romania are 105 companii in topul Fortune Global 500, sectoarele dominante fiind Auto, Alimentar si IT Romania are 105 companii in topul Fortune Global 500, in timp ce Polonia si Cehia au 139, respectiv 111 de astfel de companii, potrivit Colliers International. Numărul companiilor Global 500 (un…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat dosarul de finantare depus de Municipiul Codlea, judetul Brasov, pentru inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, in aplicarea prevederilor deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pronuntata in Dosarul C-301/17, informeaza…

- Ieri, 21.08.2019, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica și Evidența Persoanei, aflați in timpul serviciului de patrulare in zona de nord a municipiului, s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in zona stației de autobuz din vecinatatea Curții de Apel, se afla un copil de aproximativ…

- Jorge Celestino Ruiz, care lucra pentru cotidianul El Grafico de Xalapa, a fost impuscat mortal in noaptea de vineri spre sambata, in municipalitatea Actopan, in estul orasului Veracruz, a confirmat primarul acestui oras, Paulino Dominguez.Potrivit unei surse din politie, care a solicitat…