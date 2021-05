Stiri pe aceeasi tema

- BRUXELLES, 26 apr – Sputnik, Daniela Porovaț. UE se pricepe foarte bine sa ascunda gunoiul sub preș. Scandalul AstraZeneca este un asemenea exemplu. © Inquam Photos / OCTAV GANEAComisia Europeana ar putea da in judecata AstraZeneca Primul lucru care ii vine in minte unui cetațean informat…

- Actrița Ana Ularu a obținut rolul principal intr-un serial SF de pe Netflix. Este vorba despre Tribes of Europa. Aceasta a dezvaluit detalii despre subiectul producției, dar și despre rolul ei. Este prima actrița de origine romanca care va juca intr-o producție Netflix. Serialul prezinta povestea Europei…

- Avem prea mulți urși bruni in padurile din Romania, continua sa susțina ministrul Mediului, Tanczos Barna, cu toate ca inca nu avem un recensamant al acestei specii protejate. Ministrul afirma, intr-un interviu pentru Agerpres , ca țara noastra a greșit cand a renunțat la cotele de vanatoare in 2016…

- Școala Gimnaziala ,,Mihail Armencea”, reprezentata de profesoara Elena Nastac, in calitate de director, și Asociatia „Voluntariat Pentru Viața“, reprezentata de Ionuț Bogdan Chiris, in calitate de președinte, colaboreza pentru implementarea proiectulului de solidaritate ,,Community Heroes”, cu numar…

- In luna februarie 2021, elevii Centrului Cultural Ștefanești, alaturi de elevii de la Școlile Vintila Bratianu, Constantin Brancoveanu și Radu Golescu - cea mai veche școala din Romania, cu sediul in Golesti, au confecționat sute de marțișoare sub indrumarea unor meșteri populari. Toate au luat drumul…

- Prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi scoasa anul acesta de compania Black Sea Oil&Gas din perimetrul Aurora, a declarat luni seara ministrul Energiei, Virgil Popescu, la un post de știri. Din zacamantul Neptun Deep, probabil ca acest lucru se va intampla in anul 2025, a menționat oficialul.…

- Ministerul Mediului anunța ca un nor de praf saharian care s-a aflat deasupra mai multor zone din Europa de Vest, colorand cerul in nuanțe de portocaliu, va ajunge și deasupra Romaniei. ”Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 – 9 februarie, circulația aerului, preponderent…