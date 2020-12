Stiri pe aceeasi tema

- A factory close to southeastern Tulcea municipality produces industrial oil from plastic and rubber waste and it is the only private ecological investment operational as of this year in the county, with a total budget of 1 million Euro, financed from European funds, according to AGERPRES. The…

- In 16 decembrie 2020, a fost efectuata recepția lucrarilor la obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat “Wesselenyi” din Municipiul Zalau.Principalele lucrari realizate constau in: termoizolarea cladirii și finisarea fațadelor cu tencuieli siliconice; inlocuirea tamplariilor…

- CARAS-SEVERIN – Un consilier OJFIR a pretins suma respectiva, adica jumatate din banii europeni pe care agricultorul trebuia sa-i mai primeasca, sub amenintarea ca altfel va trebui sa dea inapoi tot ce a incasat pana atunci. Ulterior si-a taiat din pretentii, fiind prins in flagrant, cand incasa 15.000…

- Este criza de manuși de cauciuc la nivel mondial, dupa ce cel mai mare producator a anunțat ca peste 2.000 dintre muncitori s-au infectat cu coronavirus. Livrarile vor inregistra intarzieri intre doua și patru saptamani, anunța compania care produce manușile.

- ECHIPAMENTE IT… Consiliul Judetean Vaslui intentioneaza sa depuna un proiect in cadrul programului „Imbunatatirea continutului digital si infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura„. Scopul il reprezinta dotarea cu echipamente electronice a unitatilor…

- ”Fabrica de bitum-cauciuc de pe platforma Zala, reprezentand o investitie de aproximativ 10 milioane dolari, a fost finalizata. Instalatia, construita intr-un an, are o capacitate anuala de productie de 20.000 de tone de bitum cauciuc. Pe langa reciclarea a 8-10% din deseurile de anvelope menajere din…

- Societatea Fraher SRL construieste o Fabrica de lapte in comuna Cerna, judetul Tulcea. Fabrica va fi construita din fonduri europene si fonduri proprii. Societatea Fraher SRL, cu sediul in municipiul Tulcea, intentioneaza sa infiinteze o fabrica de lapte. Astfel, se organizeaza licitatie publica pentru…

- Compania care a deschis o școala de meserii finanțata din fonduri UE, pentru ca nu gasea specialiști sa-i angajeze. Un incepator in domeniu poate caștiga 1.900 euro net pe luna EMS Floor Group a lansat, joi, la Turda, prima școala de aplicatori in domeniul pardoselilor sintetice și hidroizolațiilor,…