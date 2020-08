Sute de persoane campeaza in fiecare sfarsit de saptamana pe plaja salbatica de la Marea Neagra din apropierea satului constantean Vadu, iar zeci dintre ele sunt sanctionate cu amenzi de agentii ecologi ai Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), in contextul in care camparea in aceste zone este ilegala.



Situatia este favorizata de legea nr. 82/1993 privind infiintarea Rezervatiei care prevede amenzi cuprinse intre 70 de lei si 200 de lei pentru persoanele care campeaza in alte locuri decat cele amenajate special.



"Exista posibilitatea achitarii in termen…