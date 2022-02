Stiri pe aceeasi tema

- Europa trece prin "cel mai periculos moment" pentru securitatea sa de la incheierea Razboiului Rece, desi o "solutie diplomatica" cu Rusia ramane "posibila", a declarat, luni, seful diplomatiei europene Josep Borrell, dupa o intalnire cu secretarul de stat american Antony Blinken. "Traim cu siguranta,…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidenal de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a transmis ca va trimite un numar de militari americani in Europa de Est „in curand”, ca urmare a situației tot mai tensionate din Ucraina. Președintele american a spus ca „nu va trimite foarte mult” și a exclus din nou posibilitatea desfașurarii de trupe in Ucraina,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca Armata Romana vrea sa recruteze soldați tineri. Oficialul anunța un nou concept pe care Armata mizeaza in viitor pentru formarea noilor cadre militare: sistemul militar in termen voluntar. Vasile Dincu a dat asigurari ca asta nu inseamna stagiu militar…

- Graficele ne arata ca ne aflam pe o panta ascendenta a infectarilor COVID 19, incidenta cazurilor creste treptat iar trendul se va pastra, cu siguranta, in perioada urmatoare Cat de pregatite sunt autoritatile in fata acestei noi incercari si ce responsabilitati are fiecare institutie angrenata in a…

- Crește teama in legatura cu un nou razboi in Ucraina. In timp ce Kremlinul susține ca trupele pe care le-a mobilizat in apropierea frontierei cu tara vecina nu reprezinta o amenintare, experții in securitate spun ca un nou conflict risca sa ia foc in mai puțin de o luna.

- RAJA S.A. sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 16 decembrie 2021, in intervalul orar 10.00 ndash; 16.00 in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de la intersectia strazilor Energiei cu Saint Sebastian…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina in judetul Constanta. Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre un incendiu in Medgidia.Incendiul se manifesta la o casa. Un alt incendiu a avut loc duminica seara in Nazarcea, comuna Poarta…