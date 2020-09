Stiri pe aceeasi tema

- In lipsa exit poll-urilor in Timisoara, Dominic Fritz si Cristian Mos, candidatii USR-Plus la primarie, respectiv Consiliul Judetean Timis, au aplaudat victoria lui Nicusor Dan de la Bucuresti.

- Tabara de la Bogda, ajunsa o ruina sub „atenta” supraveghere a autoritaților de la București, va fi cedata Consiliului Județean Timiș, pentru a fi reabilitata. Anunțul a fost facut vineri de ministrul Tineretului și Sporturilor, Ionuț Stroe, aflat intr-o vizita electorala la Timișoara.

- O femeie gravida bolnava de COVID-19 a decedat, joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul transferului de la Arad la Timisoara, a transmis aradon.ro. Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat pentru sursa citata ca femeia avea 39 de ani si era gravida in 28 de saptamani. Ea…

- Ban de Severin, comite de Timișoara, voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei, Iancu de Hunedoara, numit pana la 1439 „Ioan Romanul” in numeroase documente, obține prin izbanda de la Belgrad cel mai stralucit moment al carierei sale militare. La data de 22 iulie 1456, Iancu de Hunedoara, voievod…

- O primarie transparenta, „de sticla”, debirocratizata, cu cetațeni care se implica in deciziile importante ale administrației. Este viziunea candidatului Alianței USR PLUS la Primaria Timișoara cu privire la digitalizarea administrației publice locale. Dominic Fritz a prezentat, astazi, un plan in patru…

- Dominic Fritz, candidatul Alianței USR PLUS la Primaria Timișoara desființeaza viziunea liberalului Nicolae Robu cu privire la transportul in oraș. Acesta este de parere ca timișorenii folosesc autoturismul ca modalitate de deplasare pentru ca transportul in comun și pistele de biciclete sunt „o bataie…

- Polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) au reușit in mai puțin de 24 de ore o dubla lovitura pentru traficanții de amfetamina și canabis din vestul țarii, dupa ce in aceasta dimineața a fost destructurata o grupare din zona Reșița. Ieri și astazi, procurorii DIICOT Timișoara…