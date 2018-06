Stiri pe aceeasi tema

- Am fost la cimitirul romanesc din Complexul Memorial de la Rossoșka, situat la 40 de kilometri de Volgograd. Peste 150.000 de romani au murit in Batalia de la Stalingrad. Cei uitați! Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional…

- De la aeroport in oraș e un coșmar și, daca ai puțin ghinion, stai intr-un bloc care pica pe tine. Insa oamenii, mulți dintre ei, sunt minunați. Iar sus, la memorialul Mamaiev Kurgan, simți la fiecare pas Stalingrad. Cea mai sangeroasa batalie din istorie. ...

- Reportaj la miezul nopții cu studenții sau absolvenții Conservatorului din Sankt Petersburg jucand doua ore de fotbal intens cu aceeași pasiune cu care canta. Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional la Gazeta Sporturilor,…

- Gheorghe Racaru conduce, inca de la inființare, destinele operatorului aerian roman Blue Air. Dupa ce a asigurat o decolare rapida a companiei, a trebuit sa faca fața unei situații de criza, afacerea fiind la un pas de prabușire. Managerul nu doar ca a reușit sa stabilizeze businessul, ci chiar l-a…

- O atmosfera coloniala va cuprinde, asta-seara, strazile orașului, iar buzoienii sunt invitați sa se alature. Soldați daci și romani, gladiatori și militari romani din Primul Razboi Mondial, acompaniați de fanfara Garnizoanei Buzau, vor defila cu torțe in deschiderea celei de-a doua ediții a Buzau Fest,…

- Un atac sinucigaș care a avut loc luni dimineața in Afganistan s-a soldat cu morți și raniți. Mai mulți jurnaliști au murit intr-un atac sinucigaș in Kabul, cand un barbat deghizat in cameraman a detonat o bomba, a anunțat CNN. Cel puțin 29 de persoane au murit in doua exploziile de luni dimineața din…

- Unsprezece copii au fost ucisi intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al politiei, citat de agentia germana de presa DPA, care precizeaza ca printre raniti se numara si soldati…

