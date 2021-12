Cand parintele Alexandru Posteanu a sosit, acum un an, in parohia vasluiana Sarateni – Latesti, ploua prin acoperisul casei parohiale. Oricine in locul lui ar fi chemat de indata un mester. Dar parintele, dupa cum recunoaste amuzat, are „99 de meserii, daca mai stiam una, dadeam faliment”. Inainte de a veni in Moldova, parintele Posteanu a slujit in Spania, in Manzanares, in inima tinutului Castilia-La Mancha, pe unde s-a preumblat Don Quijote. Intr-un garaj, preotul amenajase o bisericuta, unde veneau romanii stabiliti in imprejurimi. „Ca sa ma intretin, lucram ca instalator. Sunt destul de bun…