REPORTAJ Falansterul controversatului călugăr Pasztory, în pragul prăbuşirii, mai este menţinut de localnici Cativa popici metalici mai tin acoperisul falansterului controversatului calugar Pasztory din judetul Satu Mare sa nu se prabuseasca, iar o folie de plastic, pusa si aceasta de localnici, impiedica vremelnic patrunderea apei in incaperile ce au mai ramas. Fosta manastire de calugari, unde in urma cu mai bine de un secol se adaposteau saracii care nu aveau un acoperis deasupra capului si cei care isi donau averile pentru a trai in saracie, se distruge pe zi ce trece.

Foto: (c) Gil PIETRAR / AGERPRES Falansterul, impozant altadata, este astazi o ruina a nimanui, din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta fata cu vioara sau tipa cu cel mai lung par din shopwbizz ul romanesc a vrut sa traga un semnal de alarma legata de nepasarea și nesimțirea unora care merg la mare și fac gunoi și arunca murdarii pe jos prin stațiuni. Silvia Launeanu a vrut cu acest mesaj sa vada lumea ce se... Read More Post-ul…

- Normele pentru mall-uri au venit marți seara, a doua zi dupa ce marile centre comerciale s-au deschis. Regulile arata ca fiecare client trebuie sa aiba alocat un spațiu de cel puțin 7 metri patrați, iar in magazinele de cosmetice este interzisa testarea pe piele a produselor. Vedeți cum s-au pregatit…

- Un jurnalist rus a fost expulzat din Belarus, dupa ce a prezentat situația pandemiei de Covid-19 din fosta republica sovietica, unde președintele a minimalizat letalitatea coronavirusului, refuzand sa adopte masuri de carantina.

- Casa Parohiala Reformata din localitatea Roșia Montana, monument istoric ce a ajuns o ruina, nefiind utilizata de mai bine de 20 de ani, va fi restaurata și pusa in valoare. Institutul Național al Patrimoniului a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru servicii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, de la Cotroceni, dupa ultimul bilanț comunicat de GCS ca masurile de igiena trebuie respectate cu strictețe, atragand atenția ca numarul de cazuri e in creștere.„Din pacate, azi am depașit numarul de 10.000 de persoane infectate cu COVID-19. Datele…

- Cateva sute de oameni au protestat miercuri in regiunea Marneuli din Georgia impotriva restrictiilor impuse de autoritati pentru a limita raspandirea noului coronavirus, dupa ce parlamentul a extins starea de urgenta pana pe 22 mai, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Fosta republica sovietica…

- Incident incredibil la Hunedoara, petrecut cu puțin timp in urma, in cartierul Micro 7. Polițiștii care voiau sa verifice cum se respecta deplasarea in spațiul public, au fost atacați de cateva persoane. Un barbat a atacat o mașina a forțelor de ordine, distrugandu-i o oglinda. Incidentul a fost transmis…

- Sectorul turismului din Grecia risca sa se confrunte cu pierderi dramatice din cauza pandemiei de coronavirus, a avertizat Federatia hotelierilor greci, transmite DPA. Acesta este un domeniu cheie pentru...