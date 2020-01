Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa susținuta azi, dupa ședința birourilor reunite USR și PLUS, Dan Barna s-a referit la tema alegerilor anticipate și la revenirea scrutinului in doua tururi la alegerile locale. "In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut…

- Deputatul PSD Daniel Suciu, fost ministru al Dezvoltarii Regionale, a respins, marti, "minciunile PNL si ale premierului Ludovic Orban" referitoare la PNDL si la rata de absorbtie a fondurilor europene si l-a invitat pe actualul ministru Ion Stefan sa faca publice datele oficiale de la minister din…

- "In conditiile dificile pe care trebuie sa le acoperim cu bugetul de stat pe anul 2020, incercam ca tot ceea ce inseamna bani directionat spre educatie, cumulat, sa fie minim 5% din PIB. (...) Asadar, buget de stat cu fondurile europene sa aloce educatiei minim 5% din PIB", a sustinut vicepremierul,…

- Nivelul de absorbtie a fondurilor europene pe care il poate inregistra, pana la sfarsitul anului, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), nu poate fi mai mare de 57,78%, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, relateaza Agerpres.Citește și: Ministerul Sanatatii…

- Distribuirea subventiile catre fermieri de catre UE "este in mod deliberat opaca, submineaza obiectivele climatice ale UE si este deformata de coruptie si de uneltiri". Anual, UE plateste fermierilor subventii in valoare de 65 de miliarde de dolari, dar unele dintre aceste sume ajung in buzunarele…

- Președintele Iohannis conteaza pe potențialul agriculturii romanești in Politic / on 31/10/2019 at 11:53 / Prezent miercuri, 30 octombrie, la deschiderea Targului Internațional INDAGRA de la Romexpo, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, le-a transmis organizatorilor și fermierilor un mesaj pozitiv,…

- JURNAL ARADEAN. Domnule Sergiu Bilcea, drumurile judetene sunt in santier in mai toate zonele. Cum se explica atat de multe santiere deschise in termen scurt? Au legatura cu alegerile? SERGIU BILCEA. Avem 12 santiere in judet pe care se lucreaza, anul viitor incep alte 7. Numarul mare…

- Peste jumatate dintre fermierii vranceni au fost autorizați la plata pentru plata avansului subvențiilor europene de catre Agenția de Plați și Intervenții pentru Agricultura. Conform unei situații de la APIA, suma autorizata la plata pentru fermierii vranceni este de peste 9,4 milioane euro, reprezentand…