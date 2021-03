Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara ca a trimis Ministerului Sanatații propunerea ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa poata sa mearga la școala și in scenariul roșu pentru a fundamenta „un punct de vedere consolidat din perspectiva epidemiologica”„Este extrem de important…

- Municipiul Galati a intrat in scenariul verde, dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a scazut la sub 1,5 cazuri la mia de locuitori. Masca de protectie ramane insa obligatorie in toate sptiile inchise si deschise si sunt mentinute restrictiile de circulatie intre orele 23:00 si 5:00. Restaurantele,…

- Un oraș din Romania revine la scenariul roșu, dupa doar patru zile in care restricțiile au fost mai blande. Oficialii au decis inchiderea restaurantelor și a teatrelor, dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a trecut de 3 la mia de locuitori.

- Ordinul comun privind regulile din școli urmeaza sa fie completat, iar Ministerul Educației are patru propuneri, intre care interzicerea accesului la școala timp de 14 zile pentru elevii care sunt contacți direcți ai unor cazuri confirmat cu COVID-19 și care refuza testarea. „Probabil ca saptamana viitoare…

- Cluj-Napoca a intrat înapoi în scenariul roșu, conform datelor transmise de Prefectura Cluj. Rata de infectare este din nou peste 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar restaurantele și teatrele se închid. Rata de infectare cu COVID-19 este…

- La Aiud, școala va incepe luni, 8 februarie 2021, in scenariul galben. In prezent, rata incidenței cu SARS-COV-2 in municipiu este de 2,32 la 1000 de locuitori. Conform Ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetarii și Ministerului Sanatații, in municipiul Aiud școala va incepe pe 8 februarie…

- O varianta de lucru a proiectului de ordin comun al miniștrilor Sanatații și Educației arata care sunt masurile care se vor aplica la redeschiderea scolilor din 8 februarie. Documentul a fost facut public de Edupedu.ro . Masca de protectie trebuie purtata in permanenta de profesori, personalul scolii…