- Forțele ucrainene incearca sa recupereze orașul Bahmut din estul țarii. O echipa BBC a vorbit in exclusivitate cu echipa de lunetiști de elita cunoscuți ca „Fantomele din Bahmut”, care participa la raidurile din timpul nopții, in apropierea orașului.

- Fortele terestre ucrainene au declarat duminica ca soldatii Brigazii 68 de Vanatoare Separate au eliberat satul Blahodatne din regiunea Donetk. Nu au oferit detalii, dar un videoclip publicat a aratat mai multi soldati ucraineni plantand un steag ucrainean in fereastra unei cladiri puternic avariate.…

- Armata rusa a anunțat vineri, 9 iunie, ca au loc lupte grele in regiunile Donețk și Zaporojie din Ucraina, afirmand ca peste 21 de tancuri ucrainene au fost distruse in luptele din secțiuni cheie ale liniei frontului, informeaza Hotnews. Un purtator de cuvant al grupului de forțe Vostok al Rusiei a…

- In Franta, oamenii au iesit din nou in strada astazi, pentru a protesta fata de legea pensiilor adoptata in primavara prin asumarea raspunderii guvernului. Mobilizarea a fost insa mai redusa in comparatie cu celelalte zile de greve si demonstratii organizate de la inceputul anului. In prima parte a…

- Seful companiei ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care se cearta de luni de zile cu conducerea armatei regulate ruse, a escaladat vineri disputa acuzand fortele Moscovei ca au incercat sa-i arunce in aer oamenii, relateaza Reuters. Trupele Grupului Wagner al lui Prigojin s-au retras in mare…

- Ministerul rus al Apararii a negat informațiile conform carora forțele ucrainene au spart linia frontului in mai multe zone și a spus ca situația militara este sub control, potrivit agenției Reuters, preluata de The Guardian.

- Un comandant militar ucrainean a declarat miercuri ca trupele sale au ucis un numar - neprecizat - de luptatori rusi intr-un contraatac reusit in apropierea orasului Bahmut din estul tarii, care este sub asediul fortelor ruse de luni de zile si pe care Evgheni Prigojin, seful mercenarilor Wagner aflati…

- Opt noi brigazi de soldați ucraineni au fost formate pentru a lua parte la viitoarea contraofensiva, a anunțat marți Ministerul de Interne ucrainean. Supranumit „brigada furtunii”, noul contingent de lupta insumeaza 40.000 de soldați, care vor fi insarcinați cu „operațiuni de asalt ofensive adecvate”…