Reportul la categoria I a jocului Joker este de aproximativ 19,5 milioane de lei (peste 4 milioane de euro), iar la jocul Noroc reportul cumulat este in valoare de aproximativ 2,27 milioane de lei (peste 465.600 de euro), in cadrul extragerilor loto de duminica, informeaza Loteria Romana.



La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 531.000 de lei (aproximativ 109.000 de euro).



La categoria a II-a a jocului Joker, reportul este de aproximativ 156.000 de lei (aproximativ 32.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza…