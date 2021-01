Stiri pe aceeasi tema

- Condamnarea lui Dan Voiculescu la inchisoare a venit dupa refuzul acestuia de a „preda” trustul Intact, in lupta cu sistemul lui Traian Basescu. O spune Adrian Ursu, directorul editorial al Antenei 3, care a dezvaluit ce le-a spus Dan Voiculescu jurnaliștilor, in perioada in care aceștia dezvaluiau…

- Mai multi deputati rusi au inaintat joi un proiect de lege care, daca va fi adoptat, va permite guvernului sa restrictioneze accesul online la gigantii americani din 'social media', acuzati de discriminare impotriva organizatiilor de presa ruse, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Initiatorii…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 17 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. Va prezentam in continuare transcrierea conferinței de presa: Buna seara! Am avut astazi cea de-a treia ședința cu autoritațile și experții in domeniu…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar - sef de politie, Monica Dajbog, va sustine o declaratie de presa, sambata, 7 noiembrie, incepand cu ora 12,00, despre actiunile structurilor MAI pentru combaterea infractionalitatii, precum si despre activitatile desfasurate in contextul…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Prahova readuce in atentia publica setul de recomandari si obligatii valabile atat pentru cei care se prezinta la ghiseele institutiei din Ploiesti, din str. Vasile Lupu, cat…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat cu Ugur Gezgin, tatal Aydei, copila de trei ani care a fost salvata de sub daramaturi la 91 de ore de la cutremurul din Izmir și i-a transmis condoleanțe pentru piederea soției sale Figen, una dintre victimele seismului devastator care a lovit orașul Izmir,…

- Parintele Varlaam, staretul Manastirii Partos, din județul Timiș, a murit dupa ce a fost confirmat cu COVID-19. El avea 42 de ani. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a manastirii , in noaptea de luni spre marți. Parintele Varlaam era confirmat cu coronavirus de aproape 3 saptamani. Potrivit …

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Ioan Lazar și avocatul Cosmin Arion, candidați din partea Pro Romania, filiala Alba, la Camera Deputaților și Senat IOAN LAZAR, candidat Camera Deputaților – Pro Romania: Județul Alba merita cea mai buna echipa! Este o mare onoare și responsabilitate sa pot lucra impreuna…