- Moarte cu multe semne de intrebare, in Centrul Vechi al Capitalei. Un barbat care facea scandal la o terasa și chiar a distrus mobilierul de acolo a decedat la scurt timp dupa ce a fost incatușat de polițiști. Este vorba despre un om al strazii, care se afla... The post Caz șocant, in Centrul Vechi…

- Miercuri, 17 iunie, politistii din Seini, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare, au observat un autoturism care circula pe strada Valea Rodinii, din localitatea Sabișa, care nu avea montata placuța cu numarul de inmatriculare in partea din spate. Politistii au procedat la oprirea regulamentara…

- Oamenii legii au identificat și reținut trei suspecți in cazul barbatului gasit mort in noaptea de 9 iunie pe malul unui iaz, din localitatea Budjac, din municipiul Comrat, scrie deschide.md. Reprezentanții poliției locale ne-au comunicat ca este vorba despre trei tineri, dintre care doi in varsta de…

- Omul legii a fost surprins in timp ce statea cu genunchiul pe gatul unui tanar, moment in care ceilalti doi colegi il incatușau. Potrivit autoritaților, polițiștii au intervenit in urma unui conflict spontat izbucnit intre 2 persoane implicate intr-un accident rutier. Oamenii legii au susținut ca cearta…

- Reprezentantii unor asociatii de veterani au ieșit, din nou, la protest in centrul Capitalei. Aceștia protesteaza in fața Președenției și Parlamentului și au blocat drumul.Oamenii prezenți la protest scandeaza "Jos Guvernul!"PUBLIKA.

- CHIȘINAU, 30 apr. – Sputnik. Polițiștii au reținut, recent, un barbat de 30 de ani din Chișinau, care acum o saptamana ar fi comis un jaf. Oamenii legii au fost alertați in data de 21 aprilie de catre un locuitor al Capitalei in varsta de 35 de ani, care s-a plans ca, in timp ce se afla in curtea…

- Barbatul decedat miercuri dimineata in urma unui incident violent intr-un hotel din sectorul 1 al Capitalei este acelasi care, in ianuarie 2016, a intrat cu masina in gardul Guvernului. Barbatul fusese obligat de instanta sa urmeze tratament medical de specialitate. Surse din ancheta au declarat…

- Zeci de persoane din satul Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului, au incins o petrecere pe strada in seara zilei de 19 aprilie. Imagini de la petrecerea cu manele au fost publicate pe o pagina de socializare. Inca de la inceputul filmarii, pe ritmuri de manele, unul dintre petrecareți a strigat ”sa…