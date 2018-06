Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gadea, realizatorul emisiunii "Sinteza zilei", a surprins joi seara printr-o tinuta dedicata francezilor de Charlie Hebdo, publicatia de satira care a publicat o caricatura jignitoare pentru Simona Halep.Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo a ironizat victoria Simonei Halep la…

- Ion Cristoiu a anunțat, marți seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, moderata de Mihai Gadea, ca PSD trebuie sa il suspende urgent pe președintele Klaus Iohannis. In opinia lui Cristoiu, Iohannis a incalcat Constituția, neaplicand solicitarea CCR de semnare a decretului de revocare a șefei…

- Simona a postat pe Twitter, un mesaj prin care le multumeste tuturor celor care si-au manifestat sustinerea pe retelele de socializare, dupa castigarea turneului de la Roland Garros, primul titlu de Grand Slam din cariera sa, o performanta care nu a mai fost obtinuta de 40 de ani de un jucator roman…

- Liviu Dragnea a cerut, duminica seara, sa intervina la Antena 3, telefonic, la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza zilei”! Dragnea a vrut sa faca precizari despre cei 3 consultanți israelieni pe care PSD i-a avut la alegerile locale și parlamentare. In denunțul pe care Ludovic Orban l-a depus la…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, la sase ani si jumatate de inchisoare pentru mai multe infractiuni de abuz in serviciu privind vanzarea unor terenuri din Mamaia la preturi subevaluate. Mihai Gadea a difuzat la "Sinteza zilei" interviul acordat de Radu Mazare…

- Un fost sef al SRI Alba va trebui sa-i plateasca despagubiri in valoare de 20.000 de lei fostului sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, pentru "prejudiciul moral suferit" de acesta in urma unor acuzatii facute intr-o emisiune a unui post central…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat o lista intreaga de minciuni, a opinat liderul PSD, Liviu Dragnea, luni seara, la Antena 3. „Dupa parerea mea, ceea ce face președintele Iohannis de o perioada de timp poate intalni elementele unui atac la siguranța naționala”, a spus Liviu Dragnea la…

- Jurnalistul Dumitru Carstea, martorul care arunca bomba in curtea lui Kovesi Jurnalistul Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, a avut, joi seara, pe posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, doua interventii care arunca bomba in curtea Laurei Codruta Kovesi. Acesta a declarat in cadrul…