- Orban respinge solicitarile sefului statului ucrainean, intr-o postare pe retele de socializare, drept ”impotriva intereselor Ungariei”. Impunerea unor sanctiuni energiei ruse ”ar insemna ca economia ungara sa incetineasca si sa se opreasca, apoi, in cateva clipe”, afirma seful Guvernului de la Budapesta..…

- Premierul Ungariei Viktor Orban a respins cererile formulate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Consiliul European, intrucat acestea nu corespund intereselor Ungariei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Orban, Bertalan Havasi, citat de MTI, potrivit Agerpres.Presedintele Zelenski…

- Peter Marki-Zay, candidatul unic al Coaliției de Opoziție din Ungaria la funcția de prim-ministru, a declarat, miercuri, ca premierul Orban trimite arme in Ucraina, cu ajutorul unor avioane ungare, potrivit Agerpres. Marki-Zay a declarat ca Guvernul de la Budapesta și partidul de guvernamant au acuzat…

- O benzinarie din Beius, județul Bihor, a vandut miercuri, 9 martie, benzina și motorina cu 11 lei pe litru, pe fondul conflictului din Ucraina, a informat publicația locala E-Bihoreanul . Contactat de Libertatea, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis ca organele de control vor lua masuri. „Este…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- Ambasadoarea Ucrainei la Budapesta a avut vineri o izbucnire dura la adresa premierului Viktor Orban, dupa ce seful guvernului de la Budapesta a inventat termenul de "pace strategica" pentru a-si justifica sustinerea pentru Rusia si decizia de a nu permite pe teritoriul Ungariei accesul armelor letale…

- Ungaria trebuie sa ramana afara fața de conflictul militar din estul Ucrainei, unde situatia se mentine ”serioasa si tensionata” si trebuie facut totul pentru evitarea unui razboi, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, transmite agentia MTI. Orban a vizitat Centrul integrat de operatiuni…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a oferit asigurari, marti, premierului Ungariei, Viktor Orban, privind aprovizionarea cu gaze, iar liderul de la Budapesta a pledat pentru reducerea tensiunilor din Ucraina, subliniind ca niciun lider din Uniunea Europeana nu vrea un conflict. Vladimir Putin l-a…